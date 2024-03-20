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Петрук Артем Александрович
Петрук Артем Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.1993
Пол
Мужской
Отец
Петрук Александр Викторович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1993
Отец:
Петрук Александр Викторович
Мать: не указана
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