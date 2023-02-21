Федосеева (Котельникова) Антонида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Котельникова) Антонида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1963

Дочь: Чичкина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Федосеев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
30.03.1965

Дочь: Жигулина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Федосеев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
16.06.1967

Дочь: Кистинева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Федосеев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
10.10.1972

Сын: Федосеев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Федосеев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
14.04.1977

Сын: Федосеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Федосеев Николай Сергеевич

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