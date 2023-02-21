Федосеева (Котельникова) Антонида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1963
Дочь: Чичкина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Федосеев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
30.03.1965
Дочь: Жигулина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Федосеев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
16.06.1967
Дочь: Кистинева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Федосеев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
10.10.1972
Сын: Федосеев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Федосеев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
14.04.1977
Сын: Федосеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Федосеев Николай Сергеевич