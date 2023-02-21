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Горбачёв Егор Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Горбачёв Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Горбачёва Анисья

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Горбачёв Василий Егорович

Мать ребёнка: Горбачёва Анисья

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Акилина Егоровна

Мать ребёнка: Горбачёва Анисья

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Горбачёва Анисья

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Горбачёв Василий Егорович

Мать ребёнка: Горбачёва Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Анисья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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