Горбачёв Егор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Горбачёв Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Горбачёва Анисья
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Горбачёв Василий Егорович
Мать ребёнка: Горбачёва Анисья
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Акилина Егоровна
Мать ребёнка: Горбачёва Анисья
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Горбачёва Анисья
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Горбачёв Василий Егорович
Мать ребёнка: Горбачёва Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Анисья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно