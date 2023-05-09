Джанджгава Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джанджгава Кристина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Джанджгава Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1937

Сын: Каландия Вахо (Вилинка) Георгиевич

Отец ребёнка: Каландия Георги Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каландия Георги Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каландия Юра Георгиевич

Отец ребёнка: Каландия Георги Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каландия Мурман Георгиевич

Отец ребёнка: Каландия Георги Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каландия Георги Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каландия Жорж Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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