Джанджгава Кристина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Джанджгава Александр
Рождение ребёнка
05.04.1937
Сын: Каландия Вахо (Вилинка) Георгиевич
Отец ребёнка: Каландия Георги Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каландия Георги Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каландия Георги Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каландия Мурман Георгиевич
Отец ребёнка: Каландия Георги Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно