Устимова (Маврина) Ненила
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Мавринъ Василий
Мать: Маврина Марфа Филиппова
Бракосочетание
14.04.1784
Муж: Устимовъ Григорий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Устимовъ Матвей
Отец ребёнка: Устимовъ Григорий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Устимовъ Степанъ
Отец ребёнка: Устимовъ Григорий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Устимовъ Степанъ
Отец ребёнка: Устимовъ Григорий