Устимова (Маврина) Ненила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устимова (Маврина) Ненила

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Мавринъ Василий

Мать: Маврина Марфа Филиппова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.04.1784

Муж: Устимовъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Устимовъ Матвей

Отец ребёнка: Устимовъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Устимовъ Степанъ

Отец ребёнка: Устимовъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Устимовъ Степанъ

Отец ребёнка: Устимовъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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