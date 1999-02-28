Малиновская (Андронова) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская (Андронова) Елена Евгеньевна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

06.05.1918

Дата смерти

28.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1918

Отец: Андронов Евгений Иванович

Мать: Андронова Ольга Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
25.06.1939

Муж: Малиновский Сергей Константинович

Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
10.10.1940

Сын: Малиновский Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Малиновский Сергей Константинович

Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
14.07.1942

Сын: Малиновский Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Малиновский Сергей Константинович

Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
17.05.1947

Сын: Малиновский Александр

Отец ребёнка: Малиновский Сергей Константинович

Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
21.07.1951

Сын: Малиновский Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий

Парамушир
Развод
Неизвестно

Муж: Малиновский Сергей Константинович

Смерть
28.02.1999
Химки, Химки, Московская область
Причина смерти: Хр церебро-васкулярная нед-ть
Похороны
Неизвестно
Николо Архангельское 1/12 белая могила
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