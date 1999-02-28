Малиновская (Андронова) Елена Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1918
Дата смерти28.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1918
Бракосочетание
25.06.1939
Рождение ребёнка
10.10.1940
Сын: Малиновский Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Малиновский Сергей Константинович
Рождение ребёнка
14.07.1942
Сын: Малиновский Юрий Сергеевич
Отец ребёнка: Малиновский Сергей Константинович
Рождение ребёнка
17.05.1947
Отец ребёнка: Малиновский Сергей Константинович
Рождение ребёнка
21.07.1951
Сын: Малиновский Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий
Парамушир
Развод
Неизвестно
Смерть
28.02.1999
Химки, Химки, Московская область
Причина смерти: Хр церебро-васкулярная нед-ть
Похороны
Неизвестно
Николо Архангельское 1/12 белая могила