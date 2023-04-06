Чайко Иван
Место рождения
Дата рождения11.01.1918
Дата смерти02.02.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1918
Отец: Чайко Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чайко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайко Мария
Смерть
02.02.1981
Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
кладбище на Балтийском шоссе