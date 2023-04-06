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Чайко Иван

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Место рождения

Хлюпичи, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

11.01.1918

Дата смерти

02.02.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1918

Отец: Чайко Антон

Мать: не указана

Хлюпичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайко Мария

Хлюпичи, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайко Мария

Смерть
02.02.1981
Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
кладбище на Балтийском шоссе
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