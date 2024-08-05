Борисюк (Кравчук) Мария Илинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисюк) Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1858
Сын: Борисюк Нестер Григорьевич
Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович
Рождение ребёнка
10.11.1859
Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович
Рождение ребёнка
23.10.1860
Сын: Борисюк Нестер Григорьевич
Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович
Рождение ребёнка
10.10.1862
Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Вольская (Борисюк) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович
Смерть
Неизвестно