Борисюк (Кравчук) Мария Илинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк (Кравчук) Мария Илинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисюк) Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисюк Григорий Данилович

Рождение ребёнка
16.03.1858

Сын: Борисюк Нестер Григорьевич

Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович

Рождение ребёнка
10.11.1859

Сын: Борисюк Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович

Рождение ребёнка
23.10.1860

Сын: Борисюк Нестер Григорьевич

Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович

Рождение ребёнка
10.10.1862

Сын: Борисюк Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Вольская (Борисюк) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Борисюк Григорий Данилович

Смерть
Неизвестно

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