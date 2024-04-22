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Пудов Георгий Андреевич

Место рождения

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

29.03.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1886 ст.

Отец: Пудов Андрей Григорьев

Мать: Пудова Васса Панкратова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
04.02.1905

Жена: Феодосия Никифорова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Пудов Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Феодосия Никифорова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
восприемник- Арсений Андреев Пудов - дядя Наталья Иванова Пудова - его жена
Рождение ребёнка
14.08.1913 ст.

Сын: Пудов Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Феодосия Никифорова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Восприемник - Иван Андреев Пудов - дядя и Александра Филиппова
Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Пудов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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