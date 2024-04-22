Пудов Георгий Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1886 ст.
Отец: Пудов Андрей Григорьев
Мать: Пудова Васса Панкратова
Бракосочетание
04.02.1905
Жена: Феодосия Никифорова
Рождение ребёнка
23.09.1911
Мать ребёнка: Феодосия Никифорова
восприемник- Арсений Андреев Пудов - дядя Наталья Иванова Пудова - его жена
Рождение ребёнка
14.08.1913 ст.
Мать ребёнка: Феодосия Никифорова
Восприемник - Иван Андреев Пудов - дядя и Александра Филиппова
Рождение ребёнка
06.08.1916
Смерть
Неизвестно