Шапошников Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения31.08.1878 ст.
Дата смерти17.01.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.01.1878 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1554 Запись 45М Восприемники: Иванов Василий Иванович - Гжатский мещанин Шапошникова Анна Ерофеевна - Гжатского мещанина Шапошникова Алексея Павловича жена
Рождение
31.08.1878 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1554 Запись 45М отец - Шапошников Александр Павлович, Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна, Законная жена
Смерть
17.01.1880 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1668 Запись 2М. Возраст 1 год 4 мес Причина смерти: от натуральной Где похоронен: на Соборном Предтечевском кладбище