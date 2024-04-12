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Шапошников Александр Александрович

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.08.1878 ст.

Дата смерти

17.01.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.01.1878 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1554 Запись 45М Восприемники: Иванов Василий Иванович - Гжатский мещанин Шапошникова Анна Ерофеевна - Гжатского мещанина Шапошникова Алексея Павловича жена
Рождение
31.08.1878 ст.

Отец: Шапошников Александр Павлович

Мать: Шапошникова Матрона Сергеевна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1554 Запись 45М отец - Шапошников Александр Павлович, Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна, Законная жена
Смерть
17.01.1880 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1668 Запись 2М. Возраст 1 год 4 мес Причина смерти: от натуральной Где похоронен: на Соборном Предтечевском кладбище
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