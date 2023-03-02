Симонова (Симонова) Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Симонова) Степанида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Таскаева Анна

Отец ребёнка: Меркульев Герасим

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Меркульева Ирина Герасимова

Отец ребёнка: Меркульев Герасим

Рождение ребёнка
1778

Сын: Меркульев Николай

Отец ребёнка: Меркульев Герасим

Смерть
Неизвестно
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