Симонова (Симонова) Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Таскаева Анна
Отец ребёнка: Меркульев Герасим
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Меркульева Ирина Герасимова
Отец ребёнка: Меркульев Герасим
Рождение ребёнка
1778
Сын: Меркульев Николай
Отец ребёнка: Меркульев Герасим
Смерть
Неизвестно