Бухарцова Стефанида Лаврентьева
Место рожденияпоч. Вогульский, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Вогульский, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Софья Епифанова
Отец ребёнка: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Пелагея Епифанова
Отец ребёнка: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Устинья Епифанова
Отец ребёнка: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795