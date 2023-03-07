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Бухарцова Стефанида Лаврентьева

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Место рождения

поч. Вогульский, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Вогульский, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Софья Епифанова

Отец ребёнка: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Бухарцов Федор Епифанов

Отец ребёнка: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Пелагея Епифанова

Отец ребёнка: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Бухарцов Ефим Епифанов

Отец ребёнка: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Устинья Епифанова

Отец ребёнка: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Епифан (Епих) Самсонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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