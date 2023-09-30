Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1890
Отец ребёнка: Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)
Рождение ребёнка
13.12.1894
Отец ребёнка: Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)
Рождение ребёнка
14.02.1896
Дочь: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна
Отец ребёнка: Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)
Ковали, Полтавська область
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)