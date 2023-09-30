Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Гладун Осип Кирилов

Мать: Гладун (Литвиненко) Параскева Прокофиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1890

Сын: Шкурко Кирилл Семенович

Отец ребёнка: Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)

Рождение ребёнка
13.12.1894

Сын: Шкурко Даниил Семенович

Отец ребёнка: Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)

Рождение ребёнка
14.02.1896

Дочь: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Отец ребёнка: Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)

Ковали, Полтавська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шкурко Самсон Семенович

Отец ребёнка: Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)

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