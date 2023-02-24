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Глушаева Федора Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1822 и 1826

Дата смерти

26.12.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1826

Отец: Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1849 ст.

Сын: Глушаев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1855 ст.

Сын: Глушаев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушаев Григорий Никитич

Место жительства
Неизвестно
Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
26.12.1864 ст.
Причина смерти: От чахотки | ЦГАКО 237-227-1274
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