Глушаева Федора Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1822 и 1826
Дата смерти26.12.1864 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1826
Отец: Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1849 ст.
Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич
Рождение ребёнка
27.05.1855 ст.
Отец ребёнка: Глушаев Григорий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1864 ст.
Причина смерти: От чахотки | ЦГАКО 237-227-1274