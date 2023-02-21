Василевский Ипполит (Ипполит-Пётр) Фердинандович
Место рожденияг. Минск, Республика Беларусь
Дата рождения1849
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Минск, Республика Беларусь
Место жительства
С 1849 по 1870
г. Минск, Республика Беларусь
Место жительства
С 1870 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1920
Германия