Василевский Ипполит (Ипполит-Пётр) Фердинандович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевский Ипполит (Ипполит-Пётр) Фердинандович

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Место рождения

г. Минск, Республика Беларусь

Дата рождения

1849

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Минск, Республика Беларусь
Место жительства
С 1849 по 1870
г. Минск, Республика Беларусь
Место жительства
С 1870 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1920
Германия
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