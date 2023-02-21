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Баранов Иван Алексеевич

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Место рождения

Россия Алтайский край Бийский р-н с.Сростки

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Около 1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Алтайский край Бийский р-н с.Сростки
Это мой отец. Родственников по его линии не помню.Если и видела,то в возрасте около 2х лет.
Смерть
Около 1972
Иркутская обл. г.Железногорск-Илимский
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