Баранов Иван Алексеевич
Место рожденияРоссия Алтайский край Бийский р-н с.Сростки
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиОколо 1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Алтайский край Бийский р-н с.Сростки
Это мой отец. Родственников по его линии не помню.Если и видела,то в возрасте около 2х лет.
Смерть
Около 1972
Иркутская обл. г.Железногорск-Илимский