Нечаев Владимир Саватеевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938
Отец: Нечаев Саватий Федорович
Мать: Афимия Давыдовна
Рождение ребёнка
23.08.1963
Дочь: Баранова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Нечаева Нелли Акинфовна
Рождение ребёнка
31.01.1967
Дочь: Нечаева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Нечаева Нелли Акинфовна
Бракосочетание
Неизвестно