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Нечаев Владимир Саватеевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

06.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938

Отец: Нечаев Саватий Федорович

Мать: Афимия Давыдовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.08.1963

Дочь: Баранова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Нечаева Нелли Акинфовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
31.01.1967

Дочь: Нечаева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Нечаева Нелли Акинфовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поселенова Мария Ивановна

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