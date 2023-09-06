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Бальчуков Логин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1862

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1862

Отец: Бальчуков Василий Никитич

Мать: Бальчукова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Конькова (Бальчукова)) Анна

Мать ребёнка: Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна

Бракосочетание
11.01.1881

Жена: Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
20.10.1890

Сын: Бальчуков Артемий Логинович

Мать ребёнка: Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Бальчукова) Афимья Логиновна

Мать ребёнка: Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
12.03.1896

Сын: Бальчуков Никифор

Мать ребёнка: Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна

Смерть
После 1927

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