Бальчуков Логин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1862
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Конькова (Бальчукова)) Анна
Мать ребёнка: Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна
Бракосочетание
11.01.1881
Рождение ребёнка
20.10.1890
Сын: Бальчуков Артемий Логинович
Мать ребёнка: Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Бальчукова) Афимья Логиновна
Мать ребёнка: Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
12.03.1896
Сын: Бальчуков Никифор
Мать ребёнка: Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна
Смерть
После 1927