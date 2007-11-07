Журавский Юльян Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1922
Дата смерти07.11.2007
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Журавский М Ю
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1950
Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.02.1952
Сын: Журавский Виктор Юльянович
Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
06.04.1953
Сын: Журавский Николай Юльянович
Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.03.1956
Дочь: Патюка (Журавская) Ольга Юльяновна
Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.05.1961
Дочь: Шестовец (Журавская) Надежда Юльяновна
Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.05.1961
Дочь: Боева (Журавская) Нина Юльяновна
Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна
Смерть
07.11.2007