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Журавский Юльян Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1922

Дата смерти

07.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1922

Отец: Журавский Александр Казимирович

Мать: Журавская (Беляцкая) Сабина Ипполитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Журавский М Ю

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1950

Сын: Журавский Адам Юльянович

Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
07.02.1952

Сын: Журавский Виктор Юльянович

Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
06.04.1953

Сын: Журавский Николай Юльянович

Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
09.03.1956

Дочь: Патюка (Журавская) Ольга Юльяновна

Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
07.05.1961

Дочь: Шестовец (Журавская) Надежда Юльяновна

Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
07.05.1961

Дочь: Боева (Журавская) Нина Юльяновна

Мать ребёнка: Журавская (Мартинович) Анна Яковлевна

Смерть
07.11.2007

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