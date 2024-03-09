Красовский Платон Николаев
Место рожденияс. Борщино, Костромской уезд, Костромская губерния
Дата рождения1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Красовский Николай Федоров
Мать: Евдокия Иванова
с. Борщино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1824
Сын: Красовский Александр Платонов
Мать ребёнка: Красовская Александра Иванова
с. Борщино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Надежда Платонова
Мать ребёнка: Красовская Александра Иванова
с. Борщино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Августа Платонова
Мать ребёнка: Красовская Александра Иванова
с. Борщино, Костромской уезд, Костромская губерния