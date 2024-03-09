Красовский Платон Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасовский Платон Николаев

Красовский Платон Николаев

Место рождения

с. Борщино, Костромской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Красовский Николай Федоров

Мать: Евдокия Иванова

с. Борщино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Красовский Александр Платонов

Мать ребёнка: Красовская Александра Иванова

с. Борщино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Надежда Платонова

Мать ребёнка: Красовская Александра Иванова

с. Борщино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Августа Платонова

Мать ребёнка: Красовская Александра Иванова

с. Борщино, Костромской уезд, Костромская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close