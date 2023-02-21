Мироненко Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Фамилия Мироненко относится к распространенному типу украинских фамилий и образована от крестильного имени Мирон. После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии крещения получал от священ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мироненко Пётр
Мать ребёнка: Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мироненко Афанасий
Мать ребёнка: Ефимия
дер.Кобылинка, Суражский уезд, Черниговская губ. (совр. Брянская обл.)
дер.Кобылинка,недалеко от Клинцов(гр.Украины,Белоруссии и России)