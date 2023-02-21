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Мироненко Прокопий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фамилия Мироненко относится к распространенному типу украинских фамилий и образована от крестильного имени Мирон. После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии крещения получал от священ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Пётр

Мать ребёнка: Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Афанасий

Мать ребёнка: Ефимия

дер.Кобылинка, Суражский уезд, Черниговская губ. (совр. Брянская обл.)
дер.Кобылинка,недалеко от Клинцов(гр.Украины,Белоруссии и России)
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