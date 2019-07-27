Сергушова (Середа) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергушова (Середа) Мария Федоровна

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Место рождения

Кочеток, Харківська область

Дата рождения

23.12.1930

Дата смерти

27.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочеток, Харківська область
Смерть
27.07.2019
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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