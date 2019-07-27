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Сергушова (Середа) Мария Федоровна
Сергушова (Середа) Мария Федоровна
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Место рождения
Кочеток
, Харківська область
Дата рождения
23.12.1930
Дата смерти
27.07.2019
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Кочеток
, Харківська область
Смерть
27.07.2019
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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