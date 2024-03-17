Ващенко (Виноградова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващенко (Виноградова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ващенко Иван

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ващенко Александр

Отец ребёнка: Ващенко Иван

Рождение ребёнка
20.05.1926

Дочь: Болдырева (Ващенко) Елена

Отец ребёнка: Ващенко Иван

Смерть
Неизвестно

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