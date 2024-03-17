Ващенко (Виноградова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ващенко Иван
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ващенко Александр
Отец ребёнка: Ващенко Иван
Рождение ребёнка
20.05.1926
Дочь: Болдырева (Ващенко) Елена
Отец ребёнка: Ващенко Иван
Смерть
Неизвестно