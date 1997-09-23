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Волков Андрей Николаевич
Волков Андрей Николаевич
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Древо
Место рождения
г.Ульяновск
Дата рождения
23.09.1997
Пол
Мужской
Отец
Охотников Евгений Викторович
1978 г.р.
Мать
Охотникова (Корчагина) Татьяна Вячеславовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1997
Отец:
Охотников Евгений Викторович
Мать:
Охотникова Татьяна Вячеславовна
г.Ульяновск
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