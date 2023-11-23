Серафима Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Черемовский Сергей Евгеньев
Отец ребёнка: Черемовский Евгений Сергеев
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Черемовская) Вера Евгеньева
Отец ребёнка: Черемовский Евгений Сергеев
Рождение ребёнка
1865
Сын: Черемовский Георгий Евгеньев
Отец ребёнка: Черемовский Евгений Сергеев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Черемовская) Надежда Евгеньева
Отец ребёнка: Черемовский Евгений Сергеев
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Черемовская) Евгения Евгеньева
Отец ребёнка: Черемовский Евгений Сергеев
Смерть
Неизвестно