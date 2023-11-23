Серафима Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серафима Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемовский Евгений Сергеев

Рождение ребёнка
1861

Сын: Черемовский Сергей Евгеньев

Отец ребёнка: Черемовский Евгений Сергеев

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Черемовская) Вера Евгеньева

Отец ребёнка: Черемовский Евгений Сергеев

Рождение ребёнка
1865

Сын: Черемовский Георгий Евгеньев

Отец ребёнка: Черемовский Евгений Сергеев

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Черемовская) Надежда Евгеньева

Отец ребёнка: Черемовский Евгений Сергеев

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Черемовская) Евгения Евгеньева

Отец ребёнка: Черемовский Евгений Сергеев

Смерть
Неизвестно

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