Сальникова Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Настасья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Сальникова Домна Ильина

Отец ребёнка: Сальников Илья Феофанов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Илья Феофанов

Смерть
Неизвестно
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