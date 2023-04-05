Лыкошин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

?.03.1858

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

1833 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Лыкошин Иван Богданович

Мать: Лыкошина Миропия Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Лыкошин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Лыкошина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лыкошина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лыкошина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лыкошина Анна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.03.1858
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