Лыкошин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти?.03.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Лыкошин Иван Богданович
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Лыкошина Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыкошин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лыкошина Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лыкошина Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лыкошина Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.03.1858