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Афанасия Андреева Розова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: (Строкин) Андрей Григорьев

Мать: Фелицата Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Петр Иоаннов

Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Екатерина Иоанновна

Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Анна Иоанновна

Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Федор Иоаннов

Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Розов Арсений Иоаннов

Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Розов Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев

Смерть
Неизвестно

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