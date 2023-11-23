Афанасия Андреева Розова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: (Строкин) Андрей Григорьев
Мать: Фелицата Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розов Петр Иоаннов
Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Екатерина Иоанновна
Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Анна Иоанновна
Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розов Федор Иоаннов
Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Розов Иоанн Алексеев
Смерть
Неизвестно