Раченков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лемешева (Раченкова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Раченкова (Минеева) Екатерина Петровна
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно