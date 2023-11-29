Раченков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раченков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лемешева (Раченкова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Раченкова (Минеева) Екатерина Петровна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раченкова (Минеева) Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно

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