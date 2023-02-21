Рейхерт (Reichert) Иоганнес Теобальд (Joannes Theobaldus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейхерт (Reichert) Иоганнес Теобальд (Joannes Theobaldus)

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Место рождения

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

03.06.1742

Дата смерти

22.04.1805

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1742

Отец: Рейхерт Блазиус

Мать: Эйзенцеммер Анна Ева

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
03.06.1742
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
10.09.1770

Жена: Рис Мария Магдалена

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
18.03.1775

Сын: Рейхерт Франц Иосиф

Мать ребёнка: Рис Мария Магдалена

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
22.04.1805
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
24.04.1805
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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