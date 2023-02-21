Рейхерт (Reichert) Иоганнес Теобальд (Joannes Theobaldus)
Место рожденияОберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения03.06.1742
Дата смерти22.04.1805
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1742
Отец: Рейхерт Блазиус
Мать: Эйзенцеммер Анна Ева
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
03.06.1742
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
10.09.1770
Жена: Рис Мария Магдалена
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
18.03.1775
Сын: Рейхерт Франц Иосиф
Мать ребёнка: Рис Мария Магдалена
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
22.04.1805
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
24.04.1805
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция