Иванчина Светлана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванчина Светлана Дмитриевна

Иванчина Светлана Дмитриевна

avatar

Место рождения

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.04.1981

Дочь: Лямцева Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.07.1982

Дочь: Лямцева Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.08.1987

Сын: Лямцев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Лямцев Яков Владимирович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.