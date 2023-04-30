Иванчина Светлана Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1981
Дочь: Лямцева Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.07.1982
Дочь: Лямцева Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.08.1987
Сын: Лямцев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Лямцев Яков Владимирович