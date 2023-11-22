Залешина Александра Понкратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Залешин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Залешин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Залешин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
17.12.1876
Отец ребёнка: Залешин Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно