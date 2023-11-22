Залешина Александра Понкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залешина Александра Понкратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Залешин ? Григорьевич

Отец ребёнка: Залешин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Залешин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Залешин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
17.12.1876

Сын: Залешин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Залешин Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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