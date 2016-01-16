Веселова (Гаврилова) Людмила
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.09.1944
Дата смерти16.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1944
Отец: Гаврилов Михаил
Мать: Гаврилова Александра
Россия
Рождение ребёнка
10.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веселов Александр
Рождение ребёнка
27.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веселов Александр
Смерть
16.01.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно