Веселова (Гаврилова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова (Гаврилова) Людмила

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Место рождения

Россия

Дата рождения

08.09.1944

Дата смерти

16.01.2016

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1944

Отец: Гаврилов Михаил

Мать: Гаврилова Александра

Россия
Рождение ребёнка
10.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Александр

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Александр

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
16.01.2016
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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