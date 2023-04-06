Сорокина (Демина) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения08.02.1907
Дата смерти07.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1907
Отец: Демин Павел Игнатьевич
Мать: Демина Матрёна Яковлевна
Крещение
10.02.1907
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
21.07.1930
Отец ребёнка: Сорокин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Сорокин Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Сорокин Пётр Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1960