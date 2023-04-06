Сорокина (Демина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Демина) Анна Павловна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.02.1907

Дата смерти

07.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1907

Отец: Демин Павел Игнатьевич

Мать: Демина Матрёна Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.02.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1929

Муж: Сорокин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1930

Сын: Сорокин Николай Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Сорокин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.10.1960
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