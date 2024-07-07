Павел Фёдорович Федосеев
Место рожденияд. Гришино, Сердобского уезда Саратовской губернии.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Гришино, Сердобского уезда Саратовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Билетный солдат
Рождение ребёнка
22.08.1892
Дочь: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Федосеева Синклитикиния Павловна
д. Гришино, Сердобского уезда Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно