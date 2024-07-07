Павел Фёдорович Федосеев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Павел Фёдорович Федосеев

Место рождения

д. Гришино, Сердобского уезда Саратовской губернии.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Гришино, Сердобского уезда Саратовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Синклитикиния Павловна

Военная служба
Неизвестно
Билетный солдат
Рождение ребёнка
22.08.1892

Дочь: Богомазова (Федосеева) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Федосеева Синклитикиния Павловна

д. Гришино, Сердобского уезда Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно

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