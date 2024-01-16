Еликова (Мордвинова) Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕликова (Мордвинова) Анастасия Федотовна

Еликова (Мордвинова) Анастасия Федотовна

Место рождения

Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.12.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904 ст.

Отец: Мордвинов Федот Никитич

Мать: Мордвинова Агриппина Ивановна

Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еликов Сергей Алексеевич

Крещение
19.12.1904 ст.
Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: запасной солдат с. Чув. Бурнаево Феодор Васильевич Марков и солдата Степана Константинова жена Агриппина Афанасьева.
Рождение ребёнка
23.04.1938

Дочь: Никитина (Еликова) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Еликов Сергей Алексеевич

Горьковская область.
Смерть
Неизвестно
Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.