Еликова (Мордвинова) Анастасия Федотовна
Место рождения
Дата рождения05.12.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
19.12.1904 ст.
Восприемники: запасной солдат с. Чув. Бурнаево Феодор Васильевич Марков и солдата Степана Константинова жена Агриппина Афанасьева.
Рождение ребёнка
23.04.1938
Дочь: Никитина (Еликова) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Еликов Сергей Алексеевич
Горьковская область.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно