Онищенко-Якунина Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якунин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онищенко Виктор Трофимович
Отец ребёнка: Онищенко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онищенко-Михайловская Лариса Трофимовна
Отец ребёнка: Онищенко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1926
Дочь: Горб-Онищенко Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Онищенко Трофим Петрович