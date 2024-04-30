Чижков Захарий Флегонтов
мужской, родился 10.03.1861 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецЧижков Флегонт Терентьев1824 ст. г.р.
МатьЧижкова Дарья Яковлева1826 ст. г.р.
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Рождение
10.03.1861 ст.
Отец: Чижков Флегонт Терентьев
Мать: Чижкова Дарья Яковлева
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
12.03.1861 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно