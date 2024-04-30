Чижков Захарий Флегонтов 10.03.1861 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Чижков Захарий Флегонтов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 10.03.1861 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Чижков Флегонт Терентьев1824 ст. г.р.
Мать
Чижкова Дарья Яковлева1826 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1861 ст.

Отец: Чижков Флегонт Терентьев

Мать: Чижкова Дарья Яковлева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
12.03.1861 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец указан бессрочно отпускным рядовым.

Смерть
Неизвестно

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