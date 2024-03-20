Рубанов Станислав Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанов Станислав Евгеньевич

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Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

26.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1967 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1986

Отец: Рубанов Евгений Николаевич

Мать: Рубанова Лариса Владимировна

Новосибирск
Рождение ребёнка
18.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Марина

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
03.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Марина

Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Марина

Место жительства
Неизвестно
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