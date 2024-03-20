Рубанов Станислав Евгеньевич
Место рожденияНовосибирск
Дата рождения26.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1986
Новосибирск
Рождение ребёнка
18.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Марина
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
03.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Марина
Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубанова Марина
Место жительства
Неизвестно