Распутина (Распутина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распутина (Распутина) Евдокия

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Место рождения

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Распутин Ефим

Мать: Распутина Феодора

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Петр

Владивосток
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Петр

Место жительства
Неизвестно
Владивосток
Смерть
Неизвестно
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