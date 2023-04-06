Распутина (Распутина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения14.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: Распутин Ефим
Мать: Распутина Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Петр
Владивосток
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Петр
Место жительства
Неизвестно
Владивосток
Смерть
Неизвестно