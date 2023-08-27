Синцов Савва Перфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Савва Перфилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синцов Перфил Семенович

Мать: Синцова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Максим Саввович

Мать ребёнка: Синцова Анисья Галактионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Евсей Саввович

Мать ребёнка: Синцова Анисья Галактионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Михайло Саввович

Мать ребёнка: Синцова Анисья Галактионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Тимофей Саввович

Мать ребёнка: Синцова Анисья Галактионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Неонила? Саввична

Мать ребёнка: Синцова Анисья Галактионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Анисья Галактионовна

Смерть
Неизвестно
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