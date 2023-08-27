Синцов Савва Перфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синцов Перфил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синцова Анисья Галактионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синцова Анисья Галактионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синцова Анисья Галактионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синцова Анисья Галактионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синцова Неонила? Саввична
Мать ребёнка: Синцова Анисья Галактионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно