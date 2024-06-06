Акачёнок Олег Около 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акачёнок Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Между 1994 и 2002

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акачёнок Валентин

Мать ребёнка: Акачёнок (Горохова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Акачёнок) Тамара

Мать ребёнка: Акачёнок (Горохова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеенкова (Акачёнок) Галина

Мать ребёнка: Акачёнок (Горохова) Валентина

Смерть
Между 1994 и 2002

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