Акачёнок Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиМежду 1994 и 2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акачёнок Валентин
Мать ребёнка: Акачёнок (Горохова) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Акачёнок) Тамара
Мать ребёнка: Акачёнок (Горохова) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеенкова (Акачёнок) Галина
Мать ребёнка: Акачёнок (Горохова) Валентина
Смерть
Между 1994 и 2002