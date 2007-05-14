Богданчикова (Гаврилова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданчикова (Гаврилова) Мария Андреевна

Богданчикова (Гаврилова) Мария Андреевна

avatar

Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

22.09.1937

Дата смерти

14.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937

Отец: Гаврилов Андрей Андреевич

Мать: Гаврилова Евдокия Васильевна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
06.09.1965

Сын: Богданчиков Александр Викторович

Отец ребёнка: Богданчиков Виктор Гаврилович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
22.10.1972

Дочь: Богданчикова Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Богданчиков Виктор Гаврилович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданчиков Виктор Гаврилович

Смерть
14.05.2007
Орёл, город Орёл, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close