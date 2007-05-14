Богданчикова (Гаврилова) Мария Андреевна
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения22.09.1937
Дата смерти14.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
06.09.1965
Сын: Богданчиков Александр Викторович
Отец ребёнка: Богданчиков Виктор Гаврилович
Рождение ребёнка
22.10.1972
Дочь: Богданчикова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Богданчиков Виктор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2007