Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна 19.05.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

19.05.1909

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

Между 1869 и 1870 г.р.

Мать

Между 1877 и 1878 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1909

Отец: Варнавский Прокофий

Мать: Варнавская (Ломтёва) Татьяна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гранов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранов Иван

Рождение ребёнка
15.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гранов Иван

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гранов Иван

Смерть
1939

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