Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения19.05.1909
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1909
Отец: Варнавский Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гранов Иван
Рождение ребёнка
15.04.1930
Рождение ребёнка
1939
Смерть
1939