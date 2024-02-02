Агибалова Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агибалова Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.12.1972

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Николай Гаврилович

михайлов
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Николай Гаврилович

Смерть
21.12.1972
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