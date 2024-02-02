Агибалова Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.12.1972
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Николай Гаврилович
михайлов
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Николай Гаврилович
Смерть
21.12.1972