Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнутяк (Ершова) Любовь Валентиновна

Мать ребёнка: Ершова Зоя Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Василий Валентинович

Мать ребёнка: Ершова Зоя Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Зоя Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Зоя Федоровна

Смерть
Неизвестно

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