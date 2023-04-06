Кабанова (Карпушкина) Екатерина Арефова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Карпушкина) Екатерина Арефова

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Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Карпушкин Арефий Яковлев

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1874 ст.

Муж: Кабанов Никита Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.02.1878 ст.

Сын: Кабанов Поликарп Никитович

Отец ребёнка: Кабанов Никита Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.08.1881 ст.

Сын: Кабанов Архип Никитович

Отец ребёнка: Кабанов Никита Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
в МК мать Екатерина Терентьева (ошибка в отчестве? - возм. Екатерина Арефова)
Рождение ребёнка
11.01.1886 ст.

Сын: Кабанов Антоний Никитович

Отец ребёнка: Кабанов Никита Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Кабанов Илия Никитович

Отец ребёнка: Кабанов Никита Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.

Сын: Кабанов Владимир Никитович

Отец ребёнка: Кабанов Никита Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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