Кабанова (Карпушкина) Екатерина Арефова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Карпушкин Арефий Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1874 ст.
Рождение ребёнка
16.02.1878 ст.
Сын: Кабанов Поликарп Никитович
Отец ребёнка: Кабанов Никита Матвеевич
Рождение ребёнка
29.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Никита Матвеевич
в МК мать Екатерина Терентьева (ошибка в отчестве? - возм. Екатерина Арефова)
Рождение ребёнка
11.01.1886 ст.
Сын: Кабанов Антоний Никитович
Отец ребёнка: Кабанов Никита Матвеевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Кабанов Никита Матвеевич
Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.
Сын: Кабанов Владимир Никитович
Отец ребёнка: Кабанов Никита Матвеевич
Смерть
Неизвестно