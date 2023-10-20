Мавра Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

200-14-227-91об-92
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Елена Никонорова

Отец ребёнка: Никанор Матвеев

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
200-14-227-91об-92
Рождение ребёнка
Около ?.09.1849 ст.

Дочь: Устинья Никонорова

Отец ребёнка: Никанор Матвеев

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
200-14-227-91об-92
Бракосочетание
До 1850 ст.

Муж: Никанор Матвеев

200-14-227-91об-92
Рождение ребёнка
До ?.07.1858 ст.

Сын: Григорий Никоноров

Отец ребёнка: Никанор Матвеев

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
200-13-454-124об-125
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