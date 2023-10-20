Мавра Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Елена Никонорова
Отец ребёнка: Никанор Матвеев
200-14-227-91об-92
Рождение ребёнка
Около ?.09.1849 ст.
Дочь: Устинья Никонорова
Отец ребёнка: Никанор Матвеев
200-14-227-91об-92
Бракосочетание
До 1850 ст.
Муж: Никанор Матвеев
200-14-227-91об-92
Рождение ребёнка
До ?.07.1858 ст.
Сын: Григорий Никоноров
Отец ребёнка: Никанор Матвеев
200-13-454-124об-125