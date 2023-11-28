Фаткуллина Раушания Талгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллина Раушания Талгатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1970

Отец: Юмагулов Талгат

Мать: Юмагулова Минзаля Маннуловна

Рождение ребёнка
14.03.1997

Дочь: Фаткуллина Лия Сабитовна

Отец ребёнка: Фаткуллин Сабит Саитгалеевич

Межгорье, ЗАТО город Межгорье, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаткуллин Сабит Саитгалеевич

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