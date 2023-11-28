Фаткуллина Раушания Талгатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1970
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1970
Отец: Юмагулов Талгат
Рождение ребёнка
14.03.1997
Дочь: Фаткуллина Лия Сабитовна
Отец ребёнка: Фаткуллин Сабит Саитгалеевич
Межгорье, ЗАТО город Межгорье, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаткуллин Сабит Саитгалеевич