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Филатович Владимир Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1926

Дата смерти

07.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1926

Отец: Филатович Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1946

Сын: Филатович Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Гудкова Елизавета (Лилия) Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1949

Дочь: Малышева Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Гудкова Елизавета (Лилия) Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1952

Дочь: Левина Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Гудкова Елизавета (Лилия) Ивановна

Смерть
07.09.1968
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