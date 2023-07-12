Филатович Владимир Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1926
Дата смерти07.09.1968
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1926
Отец: Филатович Гаврила
Рождение ребёнка
05.04.1946
Сын: Филатович Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Гудкова Елизавета (Лилия) Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1949
Дочь: Малышева Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Гудкова Елизавета (Лилия) Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1952
Дочь: Левина Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Гудкова Елизавета (Лилия) Ивановна
Смерть
07.09.1968